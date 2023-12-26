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Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in konutunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in konutunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'nde Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ait konutun çatısında izolasyon çalışması yapılırken yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

26.12.2023 - 10:40,
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yaşadığı konutun çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'nde Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ait konutun çatısında izolasyon çalışması yapılırken yangın çıktı. Yangına önce çalışan işçiler müdahale ederken, haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen\'in konutunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in konutunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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