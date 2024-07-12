Manavgat Belediyesi, Boğaz Otel Plajı'nda Mavi Bayrak'ı tekrar göndere çekti - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi, Boğaz Otel Plajı'nda Mavi Bayrak'ı tekrar göndere çekti

Manavgat Belediyesi, Mavi Bayrak'a sahip Boğaz Otel Plajı'nda gerekli kriterleri yerine getirerek bayrağın tekrar göndere çekilmesini sağladı.

12.07.2024 12:35  Güncelleme: 13:07
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, Mavi Bayrak'a sahip Boğaz Otel Plajı'nda gerekli kriterleri yerine getirerek bayrağın tekrar göndere çekilmesini sağladı.

Manavgat Belediyesi, çevre yönetimi, su niteliği, güvenlik ve hizmetler gibi 33 farklı kriteri karşılayarak, Boğaz Otel Plajı'ndaki Mavi Bayrak'ın gönderde kalmasını sağladı. Bayrak, Boğaz Otel Halk Plajı'nda düzenlenen törenle göndere çekildi. Törene, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Bayrak, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cenk Bayaz ve TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren tarafından Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'ya teslim edildi.

Başkan Niyazi Nefi Kara, temiz bir ilçenin, her zaman öncelikleri olacağını belirterrek, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi 8 halk plajımızın 5 tanesi mavi bayraklı. Boğaz Otel Halk plajımız, içlerinde çevre eğitimi, atık yönetimi, yüzme suyu kalitesi gibi detaylar bulunan 33 kriter konusunda denetlenip bu yıl da mavi bayrak ödülüne layık görüldü. Temiz sahiller temiz bir gelecek demek. Temiz bir Manavgat bizim her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek. Bu ödül, Manavgat'ın doğal güzelliklerinin ve deniz kaynaklarının korunması için verdiğimiz kararlılığın ve çalışmalarımızın bir ödülüdür. Sahip olduğumuz bu bayrak, su kalitesi, çevre yönetimi, güvenlik ve eğitim gibi kriterlerde gösterdiğimiz üstün performansı ve çevremize olan duyarlılığımızı simgeliyor. Doğal kaynaklarımızı koruma, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyacağız. Gelecek kuşaklara daha güzel bir Manavgat bırakmak için kararlılığımızı ve çabalarımızı artırarak devam edeceğiz."

Manavgat'ın Mavi Bayraklı plajları:

-Boğaz Otel Plajı

- Kızılot Halk Plajı

- Nar Beach 1 ve 3 Halk Plajları

- Evrenseki Halk Plajı

Kaynak: ANKA

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