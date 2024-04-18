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Manavgat Belediyesi, Çeltikçi Mahallesi'nde yeni bir park yapımına başladı. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Gelecek nesillerimizi daha iyi ve sağlıklı bir çevrede sahip olması için çevresel sürdürülebilirlik noktasında adımlar atacağız" dedi.

Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çeltikçi Mahallesi 184 ada 31 parseldeki 2 bin 500 metrekarelik alanda düzeltme ve bordür çalışması yapıyor. Park içerisinde çocuk oyun grupları, açık alan spor aletleri, dinlenme alanları ve voleybol ve basketbol sahaları yer alacak.

Parkın peyzajı da kent estetiğine uygun olarak düzenleniyor. Modern tasarımı ve estetik görüntüsüyle Çeltikçi Mahallesi halkına hizmet vermesi planlanan park sayesinde, vatandaşların huzur ve güven içinde yararlanabileceği bir sosyal alan oluşturulacak.

İlçenin yangınlarla birlikte doğa harikası güzelliklerini kaybettiğini söyleyen Başkan Kara, Manavgat'ın çehresini değiştirecek yeşil alan çalışmalarına imza atacaklarını söyledi. Kara, şunları söyledi:

"Büyük Manavgat yangını ve daha öncesindeki yangınlarda Manavgat'ın doğa harikası yeşil alanları kayboldu. Bu dönem Manavgat'ın çehresini değiştirecek, Manavgat'ı yeşilin başkenti yapacağız. Halkımızın aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebileceği, konforlu ve estetik yeni yeşil alan projelerini hayata geçireceğiz. Kişi başı aktif yeşil alan miktarımızı artıracağız. Gelecek nesillerimizi daha iyi ve sağlıklı bir çevrede sahip olması için çevresel sürdürülebilirlik noktasında adımlar atacağız."