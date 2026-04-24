Manavgat Belediyesi Eğitim Kurumlarında 23 Nisan Coşkusu

(ANTALYA) - Manavgat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, belediyenin eğitim kurumları tarafından düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Manavgat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Side, Çolaklı, Sarılar, Türkan Sözen ve Taşağıl Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi, Side Gençlik Merkezi ve Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 23 Nisan etkinlikleri, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Günler süren hazırlıkların ardından sahneye çıkan minikler; şiir dinletileri, dans performansları ve halk oyunlarıyla bayram coşkusunu sahneye taşıdı.

Programda konuşan Başkan Vekili Çiçek, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün önemine değindi. Çiçek, şunları aktardı:

"23 Nisan bir milletin kendi kaderine sahip çıktığı, bağımsızlığını ve egemenliğini ilan ettiği kutlu bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi geleceğe duyduğu sarsılmaz inancın en güçlü ifadesidir. Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin umudu, yarınları ve en kıymetli emanetisiniz. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin, öğrenmekten hiç yorulmayın. Çünkü sizlerin gözlerindeki ışık, bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek en büyük güçtür. Bizim en büyük sorumluluğumuz sizlere daha adil, daha özgür ve daha güzel bir gelecek bırakmak. Çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, eşit fırsatlara sahip olduğu bir şehir ve ülke için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun."