Manavgat Belediyesi Eğitim Kurumlarında 23 Nisan Coşkusu

24.04.2026 10:01  Güncelleme: 10:49
(ANTALYA) - Manavgat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, belediyenin eğitim kurumları tarafından düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Manavgat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Side, Çolaklı, Sarılar, Türkan Sözen ve Taşağıl Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi, Side Gençlik Merkezi ve Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 23 Nisan etkinlikleri, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Günler süren hazırlıkların ardından sahneye çıkan minikler; şiir dinletileri, dans performansları ve halk oyunlarıyla bayram coşkusunu sahneye taşıdı.

Programda konuşan Başkan Vekili Çiçek, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün önemine değindi. Çiçek, şunları aktardı:

"23 Nisan bir milletin kendi kaderine sahip çıktığı, bağımsızlığını ve egemenliğini ilan ettiği kutlu bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi geleceğe duyduğu sarsılmaz inancın en güçlü ifadesidir. Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin umudu, yarınları ve en kıymetli emanetisiniz. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin, öğrenmekten hiç yorulmayın. Çünkü sizlerin gözlerindeki ışık, bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek en büyük güçtür. Bizim en büyük sorumluluğumuz sizlere daha adil, daha özgür ve daha güzel bir gelecek bırakmak. Çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, eşit fırsatlara sahip olduğu bir şehir ve ülke için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

11:27
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
11:09
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor ABD’den Putin’e G-20 daveti
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD'den Putin'e G-20 daveti
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
10:08
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
"Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
