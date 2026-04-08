Manavgat Belediyesi'ne "Erişilebilirlik Seferberliği" Ziyareti
Manavgat Belediyesi'ne "Erişilebilirlik Seferberliği" Ziyareti

08.04.2026 09:15  Güncelleme: 10:14
Manavgat Belediyesi, Antalya'da başlatılan 'Erişilebilirlik Seferberliği' çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği temsilcilerini ağırladı. Ziyarette, engellilere yönelik erişilebilirlik çalışmalarının detayları değerlendirildi.

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, "Antalya Erişilebilirlik Seferberliği" çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı temsilcileri ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Iltar ve Başkan Danışmanı, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural'ı ağırladı.

Antalya genelinde başlatılan "Antalya Erişilebilirlik Seferberliği" çerçevesinde belediyeler arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı temsilcileri ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Iltar ve Başkan Danışmanı, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, Manavgat Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamında hayata geçirilmesi planlanan erişilebilirlik çalışmaları ele alındı. Antalya genelinde 19 ilçenin her birinde en az bir kamusal alanın "Erişilebilirlik Belgesi" almasını hedefleyen seferberlik doğrultusunda, Manavgat Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamalar değerlendirildi. Seferberlik kapsamında ilçe belediyelerinin gerçekleştireceği saha çalışmalarının teknik takibinin Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüleceği, kurumlar arası koordinasyonun Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca sağlanacağı ve denetim ile belgelendirme sürecinin Antalya Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından gerçekleştirileceği ifade edildi.

Çalışmaların, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sonunda kutlanan 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında düzenlenecek törenle onurlandırılması planlanırken, erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan alanların bağlı bulunduğu ilçe belediyelerine belgelerin takdim edileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Manavgat, Antalya

Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik Seferberliği' Ziyareti - Son Dakika

SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi'ne "Erişilebilirlik Seferberliği" Ziyareti - Son Dakika
