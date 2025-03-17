Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Antalya Yarışması'nda Başarı Elde Etti

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Antalya İl Yarışması'nda iki birincilik bir ikincilik elde etti.

Manavgat Belediyesi Halk Oyunları topluluğu, farklı yaş kategorilerinde elde ettiği derecelerle Manavgat'ı başarıyla temsil etti. Halk Oyunları Topluluğu Yıldızlar Düzenlemesiz kategorisinde birincilik, Yetişkin Kadınlar Düzenlemesiz kategorisi birincilik ve Minikler Düzenlemesiz kategorisi ikincilik elde etti. Yıldızlar ve Yetişkin Kadınlar kategorilerinde elde edilen birinciliklerle birlikte Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Nisan ayında gerçekleştirilecek bölge finallerinde yarışma hakkı kazandı.

"Manavgat olarak kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, halk oyunları topluluğunun kazandığı başarının ardından yaptığı açıklamada, "Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, geleneksel değerlerimizi yaşatmak ve tanıtmak konusunda çok önemli bir rol üstleniyor. Elde edilen bu dereceler, halkımızın kültürel mirasımıza sahip çıktığının ve geleneksel halk oyunlarına olan ilginin her geçen gün arttığının bir göstergesidir. Topluluğumuza ve onlara emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bölge finallerinde de aynı başarıyı göstereceklerinden hiçbir şüphem yok. Manavgat olarak kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz ve bu tür başarılarla Manavgat'ımızı daha da ileriye taşıyacağız" dedi.