Manavgat Belediyesi'nden Çocuklar İçin Eğitici Yaz Okulu

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, çocuklar için eğitici ve eğlenceli yaz okulu programını başlattı. 2025 yaz kursları için başvurular 16-27 Haziran günleri arasında alınacak. Kurslar, çocukların akademik, sanatsal, sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Manavgat Belediyesi, 2025 yaz okulu başvurularını 16-27 Haziran'da alacak. Kurslar, çocuklara akademik, sanatsal ve sportif gelişim imkanı sunacak. Yaz okuluna katılmak isteyen çocuklar, bu yıl üç farklı merkezde düzenlenecek olan eğitim programlarından faydalanabilecek. Side Mahallesi'nde bulunan Çocuk Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik akademik destek dersleri verilecek. Bu merkezde uygulanacak programlar, çocukların okul döneminde öğrendiklerini pekiştirmelerine yardımcı olmayı, eksik kalan konuları tamamlamalarını sağlamayı ve yeni döneme hazır bir şekilde başlamalarını amaçlıyor.

Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Engelli ve Çocuk Aktivite Merkezi (EÇAM) ise yaz tatilini daha çok sanatsal, sosyal ve sportif etkinliklerle değerlendirmek isteyen çocuklara hitap ediyor. EÇAM'da çocuklar el sanatları, dans, drama, spor aktiviteleri, satranç, resim, işaret dili ve hızlı okuma gibi derslerle hem eğlenme hem de öğrenme imkanı bulacak.

Yaz okulu kapsamında eğitim sunacak bir diğer merkez ise Side Gençlik Merkezi olacak. Bu merkezde Almanca, modern dans, beden eğitimi, el becerileri, drama, müzik, satranç ve resim dersleri yer alıyor.