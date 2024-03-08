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Manavgat Belediyesi'nden Kadınlar Günü'nde köprü üstünde halaylı kutlama

ANTALYA - Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, köprü üstünde 41 kadınla halay çekerek kutladı.

9 Mart'ta Pinhani konseriyle açılacak olan Manavgat Şükrü Sözen Köprüsü üzerinde 2 gün boyunca performanslarını sergileyen Halk Oyunları ekibi, çevredeki vatandaşlardan yoğun bir ilgi gördü. Manavgat'ın yeni taşıt köprüsü ile Manavgat'ın iki yakası bir kez daha birleşirken, kadınlar da köprü üzerinde el ele birlik - beraberlik mesajı verdi. Çalışmaları Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yerinde izledi. Başkan Sözen, kadınların 8 Mart coşkusuna büyük bir zevkle eşlik etti. Estetik yapısıyla göze hitap eden, mühendislik harikası olarak nitelendirilen Manavgat'ın yeni araç köprüsünde, kadınların oluşturduğu dansla birlikte muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

"Kadınsız toplum eksiktir"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kadınların toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Başkan Sözen, "Öncelikle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu ve mutlu olsun. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir' Türk kadını, istiklal savaşımızda erkeklerle birlikte savaşmış, cephenin her yerinde yer almış onur ve namus timsalidir. Tüm kadınlarımıza eşit, adil ve mutlu yarınlar diliyorum. Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafında emeği ve özgürlüğü için savaşan, yaşamı var eden, anlamlandıran, tüm kadınları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca, böylesine anlamlı bir etkinliği Manavgat'ımıza yeni kazandırdığımız köprümüzde yapmak bizim için onur verici" ifadelerini kullandı.