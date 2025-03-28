Manavgat Belediyesi'nden Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimi

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi halk sağlığını koruma ve gıda güvenliğini sağlama amacıyla ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim yaptı.

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde halk sağlığını koruma ve gıda güvenliğini sağlama amacıyla denetim yaptı. Bayram öncesinde artan alışveriş hareketliliği ve tatlı tüketimi göz önünde bulundurularak yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, üretim ve saklama süreçleri, fiyat tarifeleri ve gramaj kontrolleri yapıldı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde işletmelerin ilgili mevzuatlara uygunluğunu da kontrol ediliyor.

İşletmelere idari yaptırım kararları uygulandı

Denetimler kapsamında işletmelerde öncelikli olarak hijyen standartları kontrol edildi. Üretim alanlarının temizliği, personelin hijyen kurallarına uygun hareket edip etmediği, kullanılan malzemelerin saklama koşulları detaylı şekilde incelendi. Aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihleri ve muhafaza koşulları da gözden geçirildi. Denetimlerde, fiyat tarifeleri ve gramaj kontrolleri de titizlikle gerçekleştirildi. Belirlenen gramaj ve fiyat standartlarında herhangi bir aykırılık tespit edilmesi durumunda işletmelere idari yaptırım kararları uygulandı.