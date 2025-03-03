Manavgat Belediyesi Ramazan Ayında İftar Sofraları Kuruyor

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, ramazan ayı dolaysıyla mahallelerde iftar sofraları kuruyor. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ramazanın ikinci gününde de Yayla Mahallesi Cuma Pazarı yerindeki iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelerek iftarını açtı.

Manavgat Belediyesi'nin Yayla Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrasına, hem mahalle sakinleri hem de çevre mahallelerden gelen vatandaşlar katıldı. Masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, herkese 'hayırlı ramazanlar' diledi.

Niyazi Nefi Kara, iftar öncesinde yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma, yardımlaşma ve birliktelik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Ramazan'ın ikinci gününde, sizlerle birlikte bu güzel iftar sofrasında bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Manavgat Belediyesi olarak, Ramazan ayında birçok mahallemize iftar sofraları kurarak, hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Ramazan, paylaşmanın, birlikteliğin, yardımlaşmanın pekiştiği mübarek bir ay. Bu ayda, hep birlikte daha çok yardımlaşacak, birbirimize daha çok kenetleneceğiz. İftar sofralarımızda hep birlikte oruçlarımızı açmak, ramazanın bolluğunu ve bereketini paylaşmak bizim için çok kıymetli. Hepinize hayırlı ramazanlar diler; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir ramazan ayı geçirmenizi temenni ederim. Allah, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin" dedi.