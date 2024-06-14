Manavgat Belediyesi THM Korosu, Neşet Ertaş'ı Anma Konseri Düzenledi

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Topluluğu, kültür ve sanat buluşmaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde Neşet Ertaş'ı andı.

Şef Onur Gök yönetiminde sahneye çıkan Manavgat Belediyesi THM Korosu, Neşet Ertaş anma konserine; Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, oda başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı. THM korosu solistleri, Neşet Ertaş'ın sevilen parçalarını icra ederken, solist Serdar Ereli'nin Ertaş canlandırması dinleyenlerden tam not aldı.

"Eserleri milyonların kalbine dokundu"

Ertaş'ın eserlerinin milyonların kalbine dokunduğunu söyleyen Kara, "Neşet Ertaş'ın bizim kültürümüzde apayrı bir yeri vardır. Neşet Baba bizim kültürümüzdür, ozanımızdır, Anadolu'nun sesidir. Bizler o kültürün çocuklarıyız, onlarla büyüdük. Eserleriyle milyonların kalplerine dokunan Neşet Ertaş'ı bu gece bir kez daha anıyoruz. Daha çok söz söyleyeceğiz. Hepinizin emeğine sağlık" dedi.

Konser sonrasında Başkan Kara, Şef Onur Gök'e çiçek takdiminde bulunarak kendisini tebrik etti.