Manavgat Belediyespor'dan 3-0'lık Zafere Muazzam Başlangıç - Son Dakika
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Manavgat Belediyespor'dan 3-0'lık Zafere Muazzam Başlangıç

Manavgat Belediyespor\'dan 3-0\'lık Zafere Muazzam Başlangıç

Manavgat Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 6. Gruptaki ilk maçında Kaş Kınık Spor'u 3-0 mağlup etti. Maçta, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve çok sayıda taraftar yer aldı. Başkan Kara, takımın geleceği hakkında umutlu açıklamalarda bulundu.

07.10.2024 10:10  Güncelleme: 10:32
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(ANTALYA) - Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Manavgat Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Kaş Kınık Spor'u 3-0 mağlup etti.

Manavgat Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Kaş Kınık Spor'u 3-0 yendi. Karşılaşmayı Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara, CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aykut Kaya; belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, oda başkanları, muhtarlar ve binlerce vatandaş stadyumda takip etti.

Maç sonunda teknik heyeti ve futbolcuları tebrik eden Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Belediyespor'un çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi. Başkan Kara, "Bugün muhteşem bir futbol izledik. Takımımız gerçekten ümit veren bir futbol sergiledi. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün stattaki atmosfer harikaydı. Taraftarımızın da desteğini alan oyuncularımız 3-0 gibi çok net bir skorla maçı tamamlayıp lige harika bir başlangıç yaptılar. İlk günden beri söylüyorum, Manavgat Belediyesporumuz çok daha iyi yerlere gelecek. Bunu hep beraber başaracağız" dedi.

Belediyespor, 13 Ekim Pazar günü ikinci hafta müsabakasında Fuzul Ömeranlı Spor Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediyespor'dan 3-0'lık Zafere Muazzam Başlangıç - Son Dakika

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