Manavgat Belediyespor Özel Sporcuları, Atletizm Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı

(ANTALYA) - Manavgat Belediyespor Kulübü'nün özel sporcuları, Antalya Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası'nda 10 altın ve 4 gümüş olmak üzere toplam 14 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Antalya Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası, Zeytinköy Atletizm Pisti'nde yapıldı.

Antalya genelinden çok sayıda kulüp ve sporcunun katılım gösterdiği şampiyonadan Manavgat Belediyespor Kulübü'nün özel sporcuları da toplam 14 madalya ile döndü.