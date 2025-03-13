Manavgat Belediyespor Yüzme Kulübü'nden Başarı

(ANTALYA) - Manavgat Belediye spor Yüzme Kulübü, 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Vize Yarışları'na 23 sporcusuyla katıldı. Antalya'da düzenlenen yarışlarda farklı kategorilerde 31 derece alan sporculara ödüllerini Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara verdi.

Başkan Kara, Başkan Yardımcıları, Manavgat Belediyespor Yüzme Kulübü antrenörleri, sporcular ve ailelerinin katıldığı ödül töreni İbrahim Sözen Gençlik Merkezi Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapıldı.

10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Vize Yarışları'nda 31 derece alarak il şampiyonu olan sporcuları tebrik ederek, ödüllerini takdim eden Başkan Kara, "Manavgat Belediyesi olarak spora ve genç yeteneklere destek olamaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın ve Manavgat'ımızın mutluluğu bizim için çok değerli. Onlar azimli ve disiplinli çalışmalarıyla büyük bir başarıya imza attı. Sporcularımızın elde ettiği bu güzel dereceler Manavgat'ın spor alanındaki yükselişinin önemli bir göstergesidir" dedi.

Antrenörler ve sporcular, desteklerinden dolayı Kara'ya teşekkür ederek, yeni yarışmalarda Manavgat'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.