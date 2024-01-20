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Manavgat Irmağı Taştı, İşletmeler Su Altında Kaldı - Son Dakika
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Manavgat Irmağı Taştı, İşletmeler Su Altında Kaldı

Antalya'da yağış ve barajlardan bırakılan suyun artmasıyla Manavgat Irmağı taştı. Irmak kenarındaki işletmeler su altında kaldı. Yağışlı hava ve barajlardaki elektrik üretiminin artması sonucu ırmağa ilave su bırakıldı. Küçük Şelale bölgesindeki işyerlerini su bastı. Barajlardaki elektrik üretiminin normale dönmesiyle su seviyesi düştü.

20.01.2024 - 15:14,
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ANTALYA'da yağış ve ırmak üzerindeki barajlardan elektrik üretimi için bırakılan suyun artmasıyla Manavgat Irmağı taştı. Irmak kenarındaki işletmeler su altında kaldı.

Antalya'da son birkaç gündür devam eden yağışlı hava ve Manavgat Irmağı üzerindeki Oymapınar ve Manavgat barajlarında elektrik üretiminin artması sonucu ırmağa ilave su bırakıldı. Küçük Şelale bölgesindeki işyerlerini su bastı. Suyun bir anda yükselmesinden işletmle sahipleri masaları toplayamadı. Barajlardaki elektrik üretiminin normale dönmesinin ardından ırmakta su seviyesi de düştü. (DHA)

Manavgat Irmağı Taştı, İşletmeler Su Altında Kaldı
Kaynak: DHA
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