Manavgat Side Kültür Günleri Sona Erdi - Son Dakika
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Manavgat Side Kültür Günleri Sona Erdi

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Side Kültür Günleri, söyleşiler ve konserlerle renkli anlara ev sahipliği yaptı.

22.07.2024 16:03
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi tarafından 19-21 Temmuz'da düzenlenen Side Kültür Günleri sona erdi. Söyleşilere ve konserlere ev sahipliği yapan Kültür Günleri, vadandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Manavgat Belediyesi'nin 19-21 Temmuz günlerinde düzenlediği Side Kültür Günleri sona erdi. Etkinlikler, Manavgat Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis'in moderatörlüğünde Bahtiyar Memili ve Emrah Altıntoprak gibi değerli isimlerin katılımıyla başlayan söyleşilerle renklendi. Kültür Günleri kapsamında söyleşinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçede kent tiyatrosunu sürdürülebilir kılmak istediklerini söyledi. Başkan Kara, "Sizleri burada görmek bizleri çok mutlu etti. Bizim amacımız kent tiyatrosunu sürdürülebilir kılmak, kurumsal hale getirmek ve Manavgat'tan dünyaya sizler gibi değerli sanatçılar yetiştirmek. Bu kadar duygu yüklü bir toplum için tiyatronun çok uygun olduğunu düşünüyorum. O sanatçıların, bu topraklardan çıkacağını biliyoruz. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Ayrıca Gülay, Atilla, Onur Gök Orkestrası, Ritaband, Grup Nova, Derinsu Hazal Kaya, Lamajör ve Akdeniz Vokal gibi konserlerle kültür günlerinin zengin programı dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Apollon Tapınağı manzarasında konserler

Müzikseverler ise Gülay, Atilla, Onur Gök Orkestrası ve Akdeniz Vokal'in performanslarıyla coşku dolu anlar yaşadı. Ritaband, Grup Nova, Derinsu Hazal Kaya ve Lamajör gibi genç ve dinamik grupların konserleri ise geniş bir müzik yelpazesi sunarak her zevke hitap etti.

Kaynak: ANKA

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