Manavgat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

(ANTALYA) - Manavgat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü ve konser düzenlendi. Kutlamalara katılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Adil, eşit ve insan onuruna yakışır bir yaşam için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Manavgat 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin düzenlediği etkinlikler, kentte yaşayan emekçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, kadınlar, gençler ve çocukların geniş katılımıyla gerçekleşti.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'dan itibaren toplanan kalabalık, ellerinde dövizler ve bayraklarla Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) doğru yürüyüşe geçti. Yıllar sonra düzenlenen ilk 1 Mayıs yürüyüşü olması dolayısıyla ilçe halkı tarafından büyük ilgi gören korteje, Başkan Kara da katıldı.

İşçilerle kol kola yürüyen Başkan Kara, tüm emekçilerin bayramını kutladı ve dayanışma mesajı verdi. Yürüyüş boyunca "Yaşasın 1 Mayıs", "Emek, Barış, Özgürlük" sloganları atıldı.

Kortejin son durağı olan Atatürk Kültür Merkezi önünde yapılması planlanan konuşmalar ve müzikli kutlamalar, yağmur ve hava koşullarının elverişsiz hale gelmesi nedeniyle duraksadı. Ancak etkinlik iptal edilmedi; kutlamalar, AKM'nin kapalı salonunda devam etti. Burada sahne alan müzisyenler, şarkılar ve marşlar eşliğinde katılımcılar 1 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Kapalı salonda katılımcılara seslenen Kara, emeğin kutsallığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Emek en yüce değerdir. 1 Mayıs coşkusunu Manavgat'ımızda hep birlikte, yürek yüreğe yaşadık. İşçilerimizle, emekçilerimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla, çocuklarımızla yan yana, omuz omuzaydık. Adil, eşit ve insan onuruna yakışır bir yaşam için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çocuklarımızın gülümseyebildiği, gençlerimizin hayal kurabildiği, kadınlarımızın hayatın her alanında özgürce yer alabildiği, emekçilerimizin güvenle yaşadığı bir Manavgat için mücadele ediyoruz. Manavgat'ta birlik var, kardeşlik var, umut var. Bu umut hepimizin ortak geleceğini kuracak güce sahip. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'müz kutlu olsun."