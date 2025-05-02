Manavgat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Manavgat'ta düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, emeğin kutsallığını vurgulayarak adil ve eşit bir yaşam için çalıştıklarını belirtti. Katılımcılar, kortej yürüyüşü ve konserle dayanışma mesajları verdi.

02.05.2025 12:07  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Manavgat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü ve konser düzenlendi. Kutlamalara katılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Adil, eşit ve insan onuruna yakışır bir yaşam için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Manavgat 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin düzenlediği etkinlikler, kentte yaşayan emekçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, kadınlar, gençler ve çocukların geniş katılımıyla gerçekleşti.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'dan itibaren toplanan kalabalık, ellerinde dövizler ve bayraklarla Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) doğru yürüyüşe geçti. Yıllar sonra düzenlenen ilk 1 Mayıs yürüyüşü olması dolayısıyla ilçe halkı tarafından büyük ilgi gören korteje, Başkan Kara da katıldı.

İşçilerle kol kola yürüyen Başkan Kara, tüm emekçilerin bayramını kutladı ve dayanışma mesajı verdi. Yürüyüş boyunca "Yaşasın 1 Mayıs", "Emek, Barış, Özgürlük" sloganları atıldı.

Kortejin son durağı olan Atatürk Kültür Merkezi önünde yapılması planlanan konuşmalar ve müzikli kutlamalar, yağmur ve hava koşullarının elverişsiz hale gelmesi nedeniyle duraksadı. Ancak etkinlik iptal edilmedi; kutlamalar, AKM'nin kapalı salonunda devam etti. Burada sahne alan müzisyenler, şarkılar ve marşlar eşliğinde katılımcılar 1 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Kapalı salonda katılımcılara seslenen Kara, emeğin kutsallığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Emek en yüce değerdir. 1 Mayıs coşkusunu Manavgat'ımızda hep birlikte, yürek yüreğe yaşadık. İşçilerimizle, emekçilerimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla, çocuklarımızla yan yana, omuz omuzaydık. Adil, eşit ve insan onuruna yakışır bir yaşam için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çocuklarımızın gülümseyebildiği, gençlerimizin hayal kurabildiği, kadınlarımızın hayatın her alanında özgürce yer alabildiği, emekçilerimizin güvenle yaşadığı bir Manavgat için mücadele ediyoruz. Manavgat'ta birlik var, kardeşlik var, umut var. Bu umut hepimizin ortak geleceğini kuracak güce sahip. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'müz kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Niyazi Nefi Kara, Yerel Haberler, Etkinlikler, Manavgat, Politika, 1 Mayıs, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:18:06. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.