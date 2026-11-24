Antalya'nın Manavgat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası, final müsabakalarının ardından tamamlandı.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen turnuva, 10 Kasım'da başladı.

Toplam 16 takımın mücadele ettiği organizasyon, 23 Kasım'da oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Turnuvada Elit Koleji birinci, Batı Koleji ikinci, Şule Muzaffer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Manavgat Koleji ise dördüncü oldu.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, turnuvaya katılan takımlara, öğretmenlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren ekipleri tebrik etti.