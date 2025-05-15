(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkulu etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Program kapsamında önce fener alayı ardından Hidra konseri düzenlenecek.
Manavgat Belediyesi, 19 Mayıs'ı kutlamak için bir program hazırladı. Türk bayrakları ve meşalelerle yapılacak kortejin ardından ünlü rap sanatçısı Hidra, enerjik performansıyla bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.
Belediye'den, "Gelin, 19 Mayıs'ı hep birlikte coşkuyla kutlayalım" çağrısı yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta 19 Mayıs Coşkusu Başlıyor - Son Dakika
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