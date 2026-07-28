Manavgat'ta Altyapı İhtiyaçları Ele Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta Altyapı İhtiyaçları Ele Alındı

Manavgat\'ta Altyapı İhtiyaçları Ele Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat AKM'de muhtarlarla yapılan toplantıda altyapı ve yerel ihtiyaçlar değerlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda, ilçedeki altyapı çalışmaları ve yerel ihtiyaçlar ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in katıldığı toplantıya, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de iştirak etti.

Toplantıda konuşan Özdemir, Manavgat'ın turizm ve tarım açısından stratejik öneme sahip bir ilçe olduğunu belirterek, 2019'dan bu yana ilçeye Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) aracılığıyla 5 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldığını söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerine rağmen saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Özdemir, özellikle sivrisinek ve diğer vektörlerle mücadele çalışmalarına önem verdiklerini dile getirdi.

Özdemir, ilçede içme suyu ve arıtma tesisi yatırımlarının sürdüğünü, itfaiye filosuna 58 tam donanımlı yeni aracın katılacağını belirterek, amaçlarının muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sahadaki ihtiyaç ve talepleri doğrudan dinlemek olduğunu ifade etti.

Toplantı, Özdemir'in konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

Basına kapalı bölümde Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ilçedeki altyapı ve saha çalışmalarına ilişkin talep ve önerilerini paylaştı.

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Manavgat, Güncel, AKM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Altyapı İhtiyaçları Ele Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı
Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye’ye geliyor Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye'ye geliyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı
THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik

16:00
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı
SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:55
Gülben Ergen’in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum
Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum
14:53
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı Verdikleri isme bakın
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
14:08
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 16:15:15. #7.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Altyapı İhtiyaçları Ele Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.