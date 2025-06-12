Manavgat'ta Başkan Kara ve Milletvekili Kaya'dan Verimli Görüşme

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya'yı makamında ağırladı. Kent gündemine ilişkin konuların ele alındığı görüşmede, ilçenin mevcut sorunları, devam eden yatırımlar ve projeler konuşuldu.

CHP Antalya Milletvekili Kaya, Kara'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, kent gündemine ilişkin başlıklar ele alındı. Kaya ve Kara, Manavgat'ın mevcut sorunlarını, devam eden yatırımları ve geleceğe yönelik projeleri konuştu.

Ziyarette, esnafın talepleri ve turizmle ilgili konular da gündeme geldi. Bu kapsamda Side bölgesindeki esnafın uzun süredir dile getirdiği, taksilerin Side Antik Kenti'ne girişine ilişkin sorun da masaya yatırıldı. Milletvekili Kaya, sorunun çözümünde gösterdiği hızlı ve yapıcı yaklaşım dolayısıyla Kara'ya teşekkür etti.

Kara, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, "Manavgat'ımızın geleceğine yönelik projelerimiz, devam eden yatırımlarımız ve kentimizin ihtiyaçlarına dair birçok konuda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın vekilimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Manavgat'ımızı daha güzel yarınlara taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.