Manavgat'ta Bayramda Kesintisiz Sağlık Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta Bayramda Kesintisiz Sağlık Hizmeti

26.05.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Devlet Hastanesi, Kurban Bayramı'nda sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürecek.

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Deniz, Kurban Bayramı tatili boyunca rutin çalışmaların yanı sıra evde sağlık ve diyaliz hizmetlerinin vatandaşın mağdur olmaması için kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Deniz, yaptığı açıklamada, tatil süresince hizmet verecek tüm ünitelerde sağlık personeli ve tıbbi donanım yönünden sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Yeterli düzeyde personelin hizmet yapacağını aktaran Deniz, şunları kaydetti:

"9 gün boyunca her gün 225 sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarına sağlık hizmeti sunmak için ekip anlayışıyla görev yapacak. Acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane ve tüm yataklı servislerinin yanı sıra evde sağlık ve diyaliz hizmetleri de vatandaşın mağdur olmaması için kesintisiz devam edecek."

Herkesin bayramını kutlayan Deniz, yola çıkacak sürücülere de trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

Manavgat Devlet Hastanesi, Kurban Bayramı, Manavgat, Hastane, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Bayramda Kesintisiz Sağlık Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Dorukhan’ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı Dorukhan'ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı
Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
15:09
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 17:38:49. #7.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Bayramda Kesintisiz Sağlık Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.