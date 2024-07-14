Manavgat'ta caretta caretta yavruları denize yolculuğa başladı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavrularının denize yolculuğu başladı.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları (DEKAFOK) Kıyı Koruma Derneği ekiplerince, Manavgat Belediyesinin de desteğiyle deniz kaplumbağalarına yönelik koruma çalışmaları sürdürülüyor.

Ekipler, bilim insanları ve çevre gönüllüleriyle sahil şeridindeki caretta caretta yuvalarını tespit edip, bu alanların etrafına işaretler yerleştirerek koruma altına alıyor.

İlçe Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da katılımıyla DEKAFOK'un Bilgi Gözlem Merkezinde düzenlenen etkinlikle yuvadan çıkan caretta carettalar mavi sularla buluştu.

Kara, yaptığı açıklamada, koruma çalışmaları ve doğa bilinci oluşturma projelerinin devam ettiğini, çevreyle ilgili duyarlı gençleri eğittiklerini belirtti.

Yumurta alanlarının artması için uğraştıklarını vurgulayan Kara, "Deniz kaplumbağalarının güvenli bir şekilde üreyebilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Halkımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.