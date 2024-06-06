Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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(ANTALYA) Antalya'nın Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi yakınlarında 15.00 sıralarında çıkan orman yangınının 16.50 sıralarında kontrol altına alındığı bildirildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yangın Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi yakınlarında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bölgeye havadan ve karadan yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 4 helikopter ile 2 uçak ile 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti.

Yangının saat 16.50 sıralarında kontorol altına alındığı bildirildi. Yangında 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.