Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinin Ahmetler Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, 16.50 sıralarında kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangının 2 hektarlık ormanlık alana zarar verdiğini belirtti.

06.06.2024 17:07
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(ANTALYA) Antalya'nın Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi yakınlarında 15.00 sıralarında çıkan orman yangınının 16.50 sıralarında kontrol altına alındığı bildirildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yangın Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi yakınlarında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bölgeye havadan ve karadan yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 4 helikopter ile 2 uçak ile 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti.

Yangının saat 16.50 sıralarında kontorol altına alındığı bildirildi. Yangında 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA

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