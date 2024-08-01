Manavgat'ta çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Manavgat'ta çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Manavgat\'ta çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Taşağıl Mahallesi Arapbeleni mevkisinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Ancak Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü.

01.08.2024 13:47
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Taşağıl Mahallesi Arapbeleni mevkisinde, moloz ve saman balyaların da bulunduğu yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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