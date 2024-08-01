Manavgat\'ta çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Taşağıl Mahallesi Arapbeleni mevkisinde, moloz ve saman balyaların da bulunduğu yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü.