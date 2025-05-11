Manavgat'ta Dayanışma Kermesi: Eğitim Seferberliğine Destek

(ANTALYA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Manavgat Şubesi tarafından düzenlenen "Dayanışma Kermesi"ni ziyaret eden Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Eğitim seferberliğine katkı sunan herkesi gönülden kutluyorum. Çağdaş, laik ve aydınlık bir Türkiye idealine katkı sunan her çaba, geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır" dedi.

ÇYDD tarafından düzenlenen "Dayanışma Kermesi"ni ziyaret eden Başkan Kara ve eşi Hacer Ceyhan Kara, stantları gezerek dernek üyeleri ve gönüllülerle sohbet etti.

Ziyaret sırasında kermesin amacına ve taşıdığı toplumsal değere vurgu yapan Kara, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yıllardır ülkemizde özellikle kız çocuklarının eğitimi başta olmak üzere birçok önemli konuda özveriyle çalışan çok kıymetli bir sivil toplum kuruluşu. Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta Dernek Başkanı ve yönetim kurulu olmak üzere, tüm gönüllülere teşekkür ediyorum. Eğitim seferberliğine katkı sunan herkesi gönülden kutluyorum. Çağdaş, laik ve aydınlık bir Türkiye idealine katkı sunan her çaba, geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır" diye konuştu.

El emeği ürünlerin, ev yapımı yiyeceklerin, kitapların ve çeşitli hediyelik eşyaların yer aldığı kermesten elde edilecek gelir, üniversite öğrencilerinin eğitimi için kullanılacak.