Manavgat'ta Deniz Kaplumbağaları İçin Koruma Çalışmaları

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi kapsamında Sorgun Sahili'nde yürütülen koruma çalışmalarını inceledi. Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları-Kıyı Koruma Derneği iş birliğinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kara, " Manavgat Belediyesi olarak sadece bugünlerimizi değil, yarınlarımızı da önemsiyoruz" dedi.

Akdeniz'in sembol canlılarından biri olan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Caretta carettalar, Manavgat kıyılarında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Canlıların güvenli bir ortamda yumurtlayabilmeleri için Manavgat Belediyesi öncülüğünde geniş kapsamlı koruma çalışmaları yürütülüyor. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Sorgun Sahili'nde bulunan yuvalama alanlarında gerçekleştirilen incelemelere katılarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kara'ya, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, Prof. Dr. Hakan Sert, Doç. Dr. İlker Çinbilgel ve Dr. Hüseyin Okur da eşlik etti. Kara, Manavgat Toros İlkokulu ve Erasmus artı Projesi kapsamında Türkiye'ye gelen Romanya Nicolae Balcescu Teknoloji Lisesi öğrencilerinin katıldığı çevre eğitimlerine de katılım sağladı. Öğrencilere, deniz kaplumbağaları ve diğer kıyı ekosistemine ait türler hakkında eğitimler verildi.

Yumurtlama döneminde özel önlemler alınıyor

Manavgat Belediyesi, DEKAFOK ve gönüllü çevreciler ile birlikte deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarını belirliyor ve bu alanlar koruma altına alınıyor. Yumurtlama dönemlerinde sahillerde dikkat çekici işaretler ve uyarı levhaları yerleştirilerek insanların bu bölgelere girmesi önleniyor. Bu sayede, kaplumbağaların yumurtlama ve yavruların denize ulaşma süreci sekteye uğramadan gerçekleşebiliyor. Ayrıca, yavru kaplumbağaların gece yönlerini bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla kırmızı ışıklar kullanılıyor. Bu ışıklar, yapay aydınlatmaların olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla özel olarak tercih ediliyor.

"Sadece bugünlerimizi değil, yarınlarımızı da önemsiyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kara, doğal yaşam alanlarının korunmasının sadece bugünü değil, geleceği de ilgilendirdiğini vurguladı. Kara, "Deniz kaplumbağalarının Manavgat kıyılarında güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için belediyemiz, DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği ve gönüllülerle birlikte çalışmaya devam ediyor. Manavgat Belediyesi olarak sadece bugünlerimizi değil, yarınlarımızı da önemsiyoruz. Doğal yaşam alanlarımızın korunması için çevreye duyarlı projelerle geleceğimize sahip çıkıyoruz" dedi.