Manavgat'ta Deniz Kaplumbağaları İçin Koruma Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat'ta Deniz Kaplumbağaları İçin Koruma Çalışmaları

23.05.2025 17:18  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Sorgun Sahili'nde yürütülen deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemine yönelik koruma çalışmalarını inceledi. Belediye, deniz kaplumbağalarının güvenli bir şekilde yumurtlayabilmesi için çeşitli önlemler alıyor ve çevre eğitimleri düzenliyor.

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi kapsamında Sorgun Sahili'nde yürütülen koruma çalışmalarını inceledi. Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları-Kıyı Koruma Derneği iş birliğinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kara, " Manavgat Belediyesi olarak sadece bugünlerimizi değil, yarınlarımızı da önemsiyoruz" dedi.

Akdeniz'in sembol canlılarından biri olan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Caretta carettalar, Manavgat kıyılarında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Canlıların güvenli bir ortamda yumurtlayabilmeleri için Manavgat Belediyesi öncülüğünde geniş kapsamlı koruma çalışmaları yürütülüyor. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Sorgun Sahili'nde bulunan yuvalama alanlarında gerçekleştirilen incelemelere katılarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kara'ya, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, Prof. Dr. Hakan Sert, Doç. Dr. İlker Çinbilgel ve Dr. Hüseyin Okur da eşlik etti. Kara, Manavgat Toros İlkokulu ve Erasmus artı Projesi kapsamında Türkiye'ye gelen Romanya Nicolae Balcescu Teknoloji Lisesi öğrencilerinin katıldığı çevre eğitimlerine de katılım sağladı. Öğrencilere, deniz kaplumbağaları ve diğer kıyı ekosistemine ait türler hakkında eğitimler verildi.

Yumurtlama döneminde özel önlemler alınıyor

Manavgat Belediyesi, DEKAFOK ve gönüllü çevreciler ile birlikte deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarını belirliyor ve bu alanlar koruma altına alınıyor. Yumurtlama dönemlerinde sahillerde dikkat çekici işaretler ve uyarı levhaları yerleştirilerek insanların bu bölgelere girmesi önleniyor. Bu sayede, kaplumbağaların yumurtlama ve yavruların denize ulaşma süreci sekteye uğramadan gerçekleşebiliyor. Ayrıca, yavru kaplumbağaların gece yönlerini bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla kırmızı ışıklar kullanılıyor. Bu ışıklar, yapay aydınlatmaların olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla özel olarak tercih ediliyor.

"Sadece bugünlerimizi değil, yarınlarımızı da önemsiyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kara, doğal yaşam alanlarının korunmasının sadece bugünü değil, geleceği de ilgilendirdiğini vurguladı. Kara, "Deniz kaplumbağalarının Manavgat kıyılarında güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için belediyemiz, DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği ve gönüllülerle birlikte çalışmaya devam ediyor. Manavgat Belediyesi olarak sadece bugünlerimizi değil, yarınlarımızı da önemsiyoruz. Doğal yaşam alanlarımızın korunması için çevreye duyarlı projelerle geleceğimize sahip çıkıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Niyazi Nefi Kara, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Manavgat, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Deniz Kaplumbağaları İçin Koruma Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı
Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu
“Uzun ömrün olsun“ diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı "Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık
Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma kararına federal yargıç engeli Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Beşiktaş’a kötü haber 1 dakika bile oynamadan gidiyor Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Galatasaray’ın milli yıldızından UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
TBMM önünde silah sesleri Defalarca ateş açtı TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa’da oyna Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna
Türkiye’de ölen İngiliz turistin “kalbi çalındı“ iddiası Bakanlıktan açıklama var Türkiye'de ölen İngiliz turistin "kalbi çalındı" iddiası! Bakanlıktan açıklama var

17:40
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay’ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
15:49
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:04
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
23:59
DMM ’’Türkiye’nin İsrail ile ticareti devam ediyor’’ iddiasını yalanladı
DMM ''Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor'' iddiasını yalanladı
23:50
Trump’ın Güney Afrika’daki ’soykırımın’ kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo’da çekilmiş
Trump'ın Güney Afrika'daki 'soykırımın' kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo'da çekilmiş
23:40
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
23:18
Hastane, İnan Kıraç’ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
22:54
Aboubakar’dan Süper Lig’in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım
22:37
İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası
İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası
22:30
Damien Comolli’den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe’ye dönecek’’
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 17:48:09. #7.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Deniz Kaplumbağaları İçin Koruma Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.