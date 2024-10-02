Manavgat\'ta Dolu Felaketi: Belediye Destek İçin Bölgeyi Ziyaret Etti

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(ANTALYA)- 30 Eylül akşamı Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarında tahribata neden oldu. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, felaketten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla bölgeyi ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Öztürk, Çardak Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, selden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, vatandaşların yaşadığı zorlukları dinleyen Öztürk, "Vatandaşlarımızın yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve zararlarını en kısa sürede telafi etmek için buradayız. Dayanışma ve birlik içinde bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Öztürk, vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek için yerel yöneticilerle ve belediye ekipleriyle konuştu.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zarar gören bölgelerde temizlik çalışmaları yaparak, sel ve heyelan sonrası oluşan atıkları temizledi.

Çardak Köyü Muhtarı Musa Poyraz, yaşanan sel felaketinin ardından Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın kendisini arayarak gerekli ekipleri yönlendirdiğini söyleyerek teşekkür etti.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ise yoğun yağış sebebiyle bölgede mahsulleri zarar gören vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Başkan Kara, "Vatandaşlarımızın yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarını sarmak için buradayız. Ayrıca, etkilenen tarım alanlarının durumu ile ilgili de gerekli incelemeleri yapıyoruz. Hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tüm vatandaşlarımıza sabır ve dayanışma diliyorum" diye konuştu.