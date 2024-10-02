Manavgat'ta Dolu Felaketi: Belediye Destek İçin Bölgeyi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat'ta Dolu Felaketi: Belediye Destek İçin Bölgeyi Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

30 Eylül'de Manavgat'ta meydana gelen dolu yağışı, tarım alanlarında ciddi tahribata yol açtı. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek destek ve dayanışma mesajı verdi. Belediye ekipleri, zarar gören bölgelerde temizlik çalışmaları yapıyor.

02.10.2024 09:23  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- 30 Eylül akşamı Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarında tahribata neden oldu. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, felaketten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla bölgeyi ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Öztürk, Çardak Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, selden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, vatandaşların yaşadığı zorlukları dinleyen Öztürk, "Vatandaşlarımızın yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve zararlarını en kısa sürede telafi etmek için buradayız. Dayanışma ve birlik içinde bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Öztürk, vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek için yerel yöneticilerle ve belediye ekipleriyle konuştu.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zarar gören bölgelerde temizlik çalışmaları yaparak, sel ve heyelan sonrası oluşan atıkları temizledi.

Çardak Köyü Muhtarı Musa Poyraz, yaşanan sel felaketinin ardından Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın kendisini arayarak gerekli ekipleri yönlendirdiğini söyleyerek teşekkür etti.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ise yoğun yağış sebebiyle bölgede mahsulleri zarar gören vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Başkan Kara, "Vatandaşlarımızın yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarını sarmak için buradayız. Ayrıca, etkilenen tarım alanlarının durumu ile ilgili de gerekli incelemeleri yapıyoruz. Hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tüm vatandaşlarımıza sabır ve dayanışma diliyorum" diye konuştu.

Manavgat\'ta Dolu Felaketi: Belediye Destek İçin Bölgeyi Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

Mustafa Öztürk, Yerel Yönetim, Doğal Afet, Manavgat, Güncel, Yaşam, Tarım, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Dolu Felaketi: Belediye Destek İçin Bölgeyi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:47:23. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Dolu Felaketi: Belediye Destek İçin Bölgeyi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement