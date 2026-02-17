Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Esnaf Odaları Başkanlarını Ağırladı

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde esnaf odaları başkanlarını ağırladı. Görüşmede kent ekonomisi, esnafın mevcut durumu ve yerel yönetim ile meslek odaları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi.

Manavgat esnaf odaları başkanları, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde Başkan Vekili Çiçek'i ziyaret etti.

Ziyarette Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Doru, Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Aydın, Manavgat Bakkalar, Bayiler ve Büfeciler Odası Başkanı Abdullah Akça, Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Doğan yer aldı.

Manavgat'ta faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sektörel sorunları değerlendiren oda başkanları, çözüm önerileri ve yerel ölçekte yürütülebilecek ortak çalışmalar konusunda Çiçek ile görüş alışverişinde bulundu.

Esnaf odalarının saha deneyimleri ve esnafın beklentileri doğrultusunda, kent ekonomisinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği için kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği vurgusu yapıldı.