Manavgat\'ta 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda "yağma ve "iftira" suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan E.Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin en büyük ihtiyaçlarından biri olan yeni itfaiye binasının tamamlandığını ve hizmete açıldığını duyurdu. 4 bin metrekare alana inşa edilen tam donanımlı bina, dinlenme alanları, idari birimler, spor birimi ve koordinasyon merkezi gibi özelliklere sahip. Yenihizmet binası, kentin beklentilerine cevap veren ve son teknolojilerin gereklerini yerine getiren bir yapı olarak tasarlandı.
Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kız-Erkek Basketbol Grup Maçları, Taha Akgül Spor Salonu ve 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 10 ilden 20 takım ve 240 sporcu katılım sağlıyor. Sivas Selçuk Ortaokulu kız ve erkek takımları Sivas'ı temsil ediyor. Grup müsabakalarında başarılı olan 3'er okul yarı finallere yükselecek. Heyecan dolu maçlar 29 Mart Cuma günü sona erecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten ve yasa dışı sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli tespit edildi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Erzurum'da bir grup genç, teravih namazına gelen çocuklara çikolata sürprizi yaparak onları sevindirdi. Ulu Cami'de namaz çıkışında ayakkabılıklara bırakılan çikolataları gören çocuklar, gençlerin dayanışma ve birlik mesajını anladı. Gençler, çocukların mutluluğu için böyle bir fikir ortaya attıklarını belirtti.
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği Drago'nun komşularının köpeği Leo'yu öldürmesiyle ilgili açıklama yapan avukat Sevde Canik, elde edilecek tüm tazminatın sokak hayvanlarına bağışlanacağını belirtti. Canik, olayın önlenmesi için köpekte tasma ve ağızlık olması gerektiğini vurguladı.
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi'nden en çok kitap okuyanlara ödül verildi. Programda, 2023 yılında en çok kitap okuyanlar Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal tarafından ödüllendirildi. Kaymakam Bakkal, kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaparak, ödül alan kişilere teşekkür etti. Ödüller, çocuk, genç, yetişkin ve 65 yaş üstü kategorilerinde en çok kitap okuyanlara verildi.
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