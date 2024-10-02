Manavgat'ta Genç Kadın Ölü Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 23 yaşındaki kadın, arkadaşının butik mağazasında ölü bulundu.
İbrahim Sözen Caddesi'ndeki butik mağazasının ikinci katında kalan kişi, arkadaşı Z.G'yi' hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Genç kadının, Antalya'da güzellik merkezinde çalıştığı öğrenildi.
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