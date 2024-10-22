Manavgat\'ta GES Projesine İptal ve Tepkiler

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde baraj gölü üzerine ve yakınına yapılacak olan 2 ayrı güneş enerji santrali (GES) ve depolama tesisi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı düzenlendi. Toplantı öncesinde bölgeye GES kurulmasını istemeyen vatandaşlar tarafından basın açıklaması yapıldı.

Manavgat Barajı üzerine ve kenarına özel bir firma tarafından yapılması planlanan 2 ayrı güneş enerji santrali ve depolama tesisi için baraj yakınında bir hayvanat bahçesinde ÇED toplantısı düzenlendi. ÇED toplantısından önce baraj gölü üzerine ve kenarına GES kurulmasını istemeyenler tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya CHP Antalya milletvekilleri Aliye Coşar ve Aykut Kaya, CHP'li belediye meclis üyeleri, Manavgat'taki STK temsilcileri, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar ve vatandaşlar katıldı.

Manavgat Belediye Meclis Üyesi CHP'li Mehmet Çiçek'in okuduğu açıklamada, baraj gölü üzerine yapılacak olan yüzer gezer GES'in, barajdaki ekolojik dengeyi bozacağı belirtildi. Mehmet Çiçek, gelecek yıllarda dünyada su krizi yaşanacağını, GES ve depolama tesisiyle birlikte içme suyu havzası olan bölgede ciddi anlamda kirlenme yaşanacağını ve suyun içilemeyeceğini söyledi. Mehmet Çiçek'in okuduğu basın açıklaması sırasında gelen bilgi notunda, baraj gölü üzerine yapılması planlanan GES projesinin iptal edildiği belirtildi.Basın açıklamasına katılan mahalle muhtarları ve vatandaşlar da bölgeye GES kurulmasını istemediklerini söyledi. Eski CHP Manavgat ilçe başkanlarından Asım Okur, bölgeye yapılacak olan tesislerle birlikte çok sayıda kanserojen nitelikli maddenin suya karışması ihtimali olduğunu belirterek, "20- 30 yıl sonra bunun acısını çocuklarımız ve torunlarımız çekecek" dedi.Daha sonra hayvanat bahçesi içinde yapılması planlanan ÇED toplantısı, alanın küçük gelmesi üzerine yetkililerin yaptıkları değerlendirme sonucunda basın açıklamasının yapıldığı alanda gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü yetkilileri, baraj gölü üzerine yapılması planlanan GES konusunda DSİ'nin henüz mevzuat hazır olmadığı ve bu konuda çalışma yaptıklarını belirten yazısı geldiğini söyledi. Bu nedenle baraj gölü üzerine yapılacak olan yüzer gezer GES projesinin iptal edildiğini kaydeden yetkililer, ikinci GES ve depolama tesisi konusunda herkesin konuşabileceğini ve gerekirse sabaha kadar toplantının devam edebileceğini, sadece itiraz ve görüşlerin notlarının el yazısıyla tutulacağını, bu nedenle gürültü olmamasını ve sözlerin tane tane söylenmesini istedi. Toplantıya katılanlar ve STK temsilcileri, bölgeye GES kurulmasına karşı olduklarını söylediBasın açıklaması ve toplantıya katılan CHP Milletvekili Aliye Coşar, yüzer GES projesinin iptal olmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Manavgat halkı olarak barajımıza sahip çıktık. Ama hibrit GES de zararlı. Hibrit GES'le ilgili olarak da mücadele vereceğiz. Onun için de iptal kararı bekliyoruz" dedi.Basın açıklaması ve ÇED toplantısı sırasında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Diğer yandan toplantı başlamadan önce hayvanat bahçesine bölgedeki otellerde konaklayan çok sayıda turist kafilesinin gelmesi ise dikkati çekti.

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,