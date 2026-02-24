Manavgat Belediyesi'nden Taşağıl Mahallesi'nde İftar Programı

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla Taşağıl Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Manavgat Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde iftar programlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Taşağıl Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında binlerce kişi bir araya geldi. Kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde kazanların başına geçen Başkan Vekili Çiçek, vatandaşlara yemek dağıttı. Çiçek, iftar saatine kadar masaları gezerek vatandaşlar ile sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Çiçek, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu dile getiren Çiçek, "Ramazan ayı; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, gönüllerimizi birleştiren müstesna bir zaman dilimidir. Manavgat Belediyesi olarak bu mübarek ayda hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.

Manavgat Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar programları düzenlemeye devam edeceği bildirildi.