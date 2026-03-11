Manavgat Belediyesi, Side Mahallesi'nde İftar Sofrası Kurdu

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, Side Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşları bir araya getirdi.

Manavgat Belediyesi, Side Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. İftar programına, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in şehir dışında bulunması nedeniyle bu süreçte başkan vekilliği görevini yürüten Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, önceki dönem Manavgat Belediye Başkanı Akay Şenel, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Side Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu aynı sofrada paylaştı.