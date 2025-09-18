Manavgat\'ta İlköğretim Haftası Töreni

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
İlköğretim Haftası dolayısıyla Manavgat 75. Yıl Cumhuriyet İlkokul ve Ortaokulunda tören düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi.
