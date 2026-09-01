Manavgat'ta işletmeye kaçak tütün operasyonu: 36 bin dolu makaron ele geçirildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmeye düzenlenen operasyonda 36 bin dolu makaron, 481 nargile tütünü ve 35 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada kaçak ürünlere el konuldu, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmeye düzenlenen operasyonda 36 bin dolu makaron, 481 nargile tütünü ve 35 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında belirlenen bir işletmede arama yapıldı.
Aramada, 36 bin dolu makaron, 481 nargile tütünü ve 35 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçak tütün ve tütün mamullerine el konulurken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA
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