Manavgat'ta İyilik Projesi: 150 Kolide Dayanışma
Manavgat'ta İyilik Projesi: 150 Kolide Dayanışma

Manavgat\'ta İyilik Projesi: 150 Kolide Dayanışma
09.03.2026 17:18
Öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için 150 yardım kolisi hazırladı; iyilik ve dayanışmayı yaymayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulu tarafından beş yıldır sürdürülen "Bir İyilik Bir Mutluluk" projesi kapsamında, öğrenciler ihtiyaç sahipleri için yardım kolileri hazırladı.

"İyilik Melekleri İş Başında" sloganıyla hareket eden öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları 150'yi aşkın yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere tamamladı."

Okuldaki çalışmaları yerinde inceleyen Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, yaptığı açıklamada, projenin insani boyutuna dikkati çekti.

Yapılan çalışmanın sadece bir gıda yardımı kolisinden ibaret olmadığını vurgulayan Öz, "Burada yaptığımız çalışma, birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın ve bereketimizin aslında kutulara bürünmüş şeklidir. Bu hassasiyetlerinden dolayı başta okul idarecilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Proje Sorumlusu ve Din Kültürü Öğretmeni Kübra Öz de projenin temel amacının çocuklara iyiliği yaymak, paylaşmayı ve empati kurmayı öğretmek olduğunu belirtti.

Okul bünyesinde bir "İyilik Marketi" oluşturduklarını anlatan Öz, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız bu marketten seçtikleri ürünlerle gıda kolilerini bizzat kendileri oluşturdu. Kolilere sadece gıda değil, isimlerini bilmeseler de arkadaşları için yazdıkları mektupları, yaptıkları resimleri ve en sevdikleri oyuncakları da bıraktılar. Şu an 150 koliye ulaştık ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Önceliğimiz okulumuzdaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz, ardından mahalle muhtarları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlediğimiz muhtaç aileler olacak."

Yardım paketlerinin içine bırakılan mektuplar ise dayanışmanın duygusal boyutunu gözler önüne serdi. 4. sınıf öğrencisi Nuray Rüzgar, mektubunda "Sevgili arkadaşım, seni daha hiç görmedim fakat ne hissettiğini anlıyorum. İlk başta Allah'ın, sonra bizim yardımımızla inşallah kolileri beğenirsin. Seni seviyorum" sözlerine yer verdi.

Kolilere yağ, mercimek ve çay gibi temel gıdalar ekleyen öğrencilerden Işıl Şahin ise "Kendini asla yalnız hissetme, çünkü biz senin yanındayız. Kendine her zaman güven ve hiç pes etme." mesajını gönderdi.

Öğrenci Rabia Öztürk de günlerdir kolileri hazırlamak için çalıştıklarını ve arkadaşları mutlu olduğu için kendilerinin de büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta İyilik Projesi: 150 Kolide Dayanışma - Son Dakika

SON DAKİKA: Manavgat'ta İyilik Projesi: 150 Kolide Dayanışma - Son Dakika
