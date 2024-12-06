Manavgat'ta Kış Hazırlıkları İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
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Manavgat'ta Kış Hazırlıkları İçin Toplantı Düzenlendi

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kış aylarında meydana gelebilecek olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerin ele alındığı İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, ani yağışlar, don ve sel gibi olaylar için tüm birimlerin koordineli çalışması gerektiği vurgulandı.

06.12.2024 16:24  Güncelleme: 17:11
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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçede olası meteorolojik ve hidro-meteorolojik olaylara karşı alınacak tedbirleri görüşmek amacıyla düzenlenen İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş'ın yönetiminde Kaymakamlık Binası'nda afet ve acil durum toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kış aylarında olumsuz hava koşullarına karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Toplantıya, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş'ın yanı sıra Belediye Başkanı Kara, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Söğüt ve diğer kamu kurumu yöneticileri katıldı.

Toplantıda özellikle olası ani yağışlar, don, kuvvetli rüzgar ve sel gibi durumlar göz önünde bulundurularak, tüm birimlerin koordineli çalışması gerektiği vurgulandı.

Toplantıya ilişkin konuşan Başkan Kara, olumsuz hava koşullarına karşı Manavgat'ın güçlü bir hazırlık süreci geçirdiğini belirtti. Kara, şunları söyledi:

"Manavgat Belediyesi olarak, ilçe sınırlarımızda yaşayan vatandaşlarımızın kış aylarında zorluklarla karşılaşmaması için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Altyapı, ulaştırma, temizlik, sağlık gibi tüm alanlarda ilgili birimlerimizle koordineli çalışarak kışa hazırlığımızı sürdürüyoruz. Manavgat'ta kışa karşı en etkili hazırlık için tüm kurumların iş birliği içinde çalışması çok önemli. Belediyemiz, Kaymakamlık, AFAD, jandarma, emniyet ve diğer tüm paydaşlarla sürekli iletişimde kalarak, kış mevsimini en güvenli şekilde geçirebilmek için elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: ANKA

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