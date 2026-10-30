Manavgat'ta konser sonrası silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Manavgat'ta konser sonrası silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde konserin ardından iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, silahla ateş ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde konserin ardından iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aşağıışıklar Mahallesi Hasanlar Tepesi mevkisinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup, kavga etmek amacıyla buluştu.
Taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin S. ve Turgay V. bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Manavgat JASAT ekiplerince başlatılan çalışmada, silahla ateş ettikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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