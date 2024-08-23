Manavgat\'ta müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Manavgat'ta hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timleri ve asayiş ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, A.A'nın, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.