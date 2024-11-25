Manavgat\'ta Öğretmenler Günü İçin Atatürk Konseri Düzenlendi

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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk" konseri düzenledi. Konserde Öğretmenler Günü'nün önemine değinen Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda, eğitimde ve öğretimde bizlere örnek olan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk eğitim sisteminin kurucusu ve Başöğretmeni Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim alanındaki katkılarını onurlandırmak amacıyla "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk" konseri düzenledi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da katıldığı konseri, Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun şefi Onur Gök yönetti. Konserde, Türk halk müziği repertuarının örnekleri seslendirildi.

"Bizlere örnek olan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum"

Konserin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi olarak öğretmenlerin destekçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Öğretmenler, geleceği şekillendiren, çağdaş, bilimsel ve aydınlık Türkiye'nin mimarlarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda, eğitimde ve öğretimde bizlere örnek olan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlerimizin vizyonuna ve katkılarına her zaman inanıyor, onlarla birlikte daha güçlü bir Manavgat için çalışıyoruz" dedi.

Gecenin sonunda, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, koro şefi Onur Gök'e çiçek takdim etti.