Manavgat\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi katıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.
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