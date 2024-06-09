Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manavgat\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve orman işçileriyle müdahale edildi. Yangın sonucunda yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

09.06.2024 13:41
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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