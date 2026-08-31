Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Beşkonak Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelle müdahale edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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