Manavgat'ta Orman Yangını Söndürüldü
Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 40 orman işçisi yangına müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 2 dönüm ormanlık alan, 2 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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