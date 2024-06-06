Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeleye ekipler sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi katıldı.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale - Son Dakika
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