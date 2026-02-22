Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Yayla Mahallesi'nde Vatandaşlarla İftar Yaptı

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Yayla Mahallesi Cuma Pazarı alanında kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada yüzlerce kişi aynı sofrada oruç açtı.

Manavgat'ta düzenlenen iftar programına CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar ve ilçe örgütü, CHP Gençlik Kolları Başkanı Hasan Özer, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Yayla Mahallesi Muhtarı Seyfettin Asar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

İftar sonrası konuşan Başkan Vekili Çiçek, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Çiçek, aynı gönül sofrasında, aynı samimiyetle daha nice ramazan akşamlarında bir araya gelmeyi temenni ederek tüm Manavgatlıların ramazan ayını kutladı.

Manavgat Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde kuracağı iftar çadırları ile vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.