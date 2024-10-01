Manavgat\'ta Resepsiyoniste Saldırı Anı Kamerada

SALDIRI ANI KAMERADA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin duvarından içeriye girmeye çalışan Tunus uyruklu 2 kişiyi yakalamaya çalışırken aldığı yumrukla yaşamını yitiren resepsiyonist Hilmi Çelik'e saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Hilmi Çelik'in hırsızlık şüphelilerinin peşinden gitmesi, müdahale edeceği sırada aldığı yumruk darbesiyle yere yığılması, şüphelilerin otomobille olay yerinden uzaklaşması görüntülere yansıdı.
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