Manavgat\'ta şömineyi benzinle tutuşturmak isteyen kişi, çıkardığı yangında yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şömineyi benzinle tutuşturmak isteyen kişinin neden olduğu yangında bir kişi yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi.

Taşağıl Mahallesi'nde yaşayan Kerim Aydilek (54), evindeki şöminede bulunan odunları benzin dökerek yakmak istedi. Bu sırada parlayan ateşin çevreye sıçraması sonucu evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan Aydilek, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Aydilek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.