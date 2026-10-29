Manavgat'ta şömineyi benzinle tutuşturmak isteyen kişi, çıkardığı yangında yaralandı. - Son Dakika
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Manavgat'ta şömineyi benzinle tutuşturmak isteyen kişi, çıkardığı yangında yaralandı.

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Manavgat\'ta şömineyi benzinle tutuşturmak isteyen kişi, çıkardığı yangında yaralandı.
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde bir kişi, şöminedeki odunları benzinle yakmak isterken çıkan yangında yaralandı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken yaralı Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şömineyi benzinle tutuşturmak isteyen kişinin neden olduğu yangında bir kişi yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi.

Taşağıl Mahallesi'nde yaşayan Kerim Aydilek (54), evindeki şöminede bulunan odunları benzin dökerek yakmak istedi. Bu sırada parlayan ateşin çevreye sıçraması sonucu evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan Aydilek, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Aydilek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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