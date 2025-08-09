Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bayram Aydın'ın kullandığı 07 JN 005 plakalı traktör, Evrenseki Mahallesi'nde Sedat Beyhan idaresindeki 31 AVK 81 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta Traktör-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?